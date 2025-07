"Ao Brasil, interessa uma Europa independente dos EUA"

"Todas as lideranças centrais e mais elevadas do governo alemão fizeram visitas ao Brasil num espaço de seis meses", afirma. O primeiro foi o presidente, Frank-Walter Steinmeier, seguido pelo chanceler federal Olaf Scholz, e os ministros da Cooperação e Desenvolvimento, da Economia e do chefe da Chancelaria, entre outras autoridades.

"Havia um conhecimento sólido dos protagonistas do novo governo, e isso gerou um clima de aproximação, entendimento, mesmo de entusiasmo, extraordinário". Esse movimento foi coroado com a visita de Lula a Berlim em dezembro de 2023, e as primeiras consultas intergovernamentais de alto nível entre os dois países em oito anos.

Jaguaribe diz ter resumido a mudança de clima da seguinte forma a uma autoridade alemã, em tom de brincadeira: "Eu era o homem feio no baile, ninguém queria dançar comigo. Agora todo mundo me chama para dançar."

Essa intensidade da relação bilateral no nível político perdeu força em seguida – "e nem poderia se manter, é impossível, não fazem nem com a França" – também em função de crises que ocuparam o então governo alemão em diversas frentes, envolto com os efeitos da guerra da Ucrânia, da inflação e da estagnação econômica. Houve também certa decepção na Alemanha com a posição de Lula sobre a guerra de agressão russa contra os ucranianos.

Mesmo assim, no final de 2024, a Alemanha fez um gesto "muito bem visto" no Brasil: unir-se à Aliança Global contra a Fome e a Pobreza lançada na cúpula do G20 no Rio de Janeiro, cuja presidência rotativa estava nas mãos do Brasil e era uma prioridade para Lula.

A Alemanha foi o primeiro país do G7 a se juntar à iniciativa, somando esforços de uma aliança similar do G7, a Aliança Global para a Segurança Alimentar, o que fortaleceu o papel do G20 no tema, diz Jaguaribe.