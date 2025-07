Arqueólogos descobrem túmulo de antigo rei maia em Belize

No entanto, as tumbas recentemente encontradas em Caracol são mais antigas, o que denotaria que os governantes maias eram nativos e não eram controlados por uma elite governante de Teotihuacán.

Relações intensas com outras partes da Mesoamérica

O arqueólogo e professor de antropologia Arlen Chase afirma que as influências teotihuacanas no local indicam que os primeiros governantes de Caracol tinham contatos intensos com essa região e outras partes da Mesoamérica.

Os objetos encontrados dentro da tumba de Te K'ab Chaak também revelariam essa estreita conexão com outras cidades maias, mesmo que localizadas a milhares de quilômetros de distância.

"Tanto o centro do México quanto a zona maia estavam claramente cientes das práticas rituais um do outro", apesar de Teotihuacán estar a cerca de 1.200 km de Caracol, disse Arlen Chase no comunicado.

Ele afirma ainda que os governantes de Caracol poderiam muito bem ter "estabelecido relações diplomáticas formais com Teotihuacán".