Avião da Air India caiu após corte de combustível

O relatório não identificou quais comentários foram feitos pelo comandante do voo e quais pelo primeiro oficial, nem qual piloto transmitiu "Mayday, Mayday, Mayday" pouco antes do acidente. Os dois pilotos tinham grande experiência no ofício, com cerca de 19 mil horas de voo no total, incluindo mais de 9 mil no 787.

No local do acidente, ambos os interruptores de combustível foram encontrados na posição de funcionamento, e o relatório disse que havia indícios de que ambos os motores haviam sido religados antes da queda.

Por que os interruptores foram acionados?

O relatório preliminar não diz como o interruptor pode ter sido acionado para a posição de corte. Anthony Brickhouse, especialista em segurança da aviação dos EUA, disse à agência Reuters que uma questão fundamental é por que os interruptores foram acionados de uma forma inconsistente com as operações normais.

"Eles se moveram sozinhos ou foram movidos pelos pilotos?", questionou. "E se foram movidos por um piloto, por quê?"

John Cox, também especialista em segurança da aviação dos EUA, disse que um piloto não seria capaz de mover acidentalmente os interruptores de combustível que alimentam os motores. "Não é possível bater neles e eles se moverem", afirmou.