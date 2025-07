China critica sobretaxa de Trump a produtos do Brasil - Porta-voz do Ministério da Relações Exteriores da China afirmou que tarifas "não deveriam ser uma ferramenta de coerção, intimidação ou interferência".A sobretaxa de 50% anunciada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, aos produtos importados do Brasil foi criticada também pela China nesta sexta-feira (11/07).

A porta-voz do Ministério da Relações Exteriores da China, Mao Ning, foi questionada sobre o tema e respondeu que tarifas "não deveriam ser uma ferramenta de coerção, intimidação ou interferência".

"A igualdade de soberania e a não-intervenção em assuntos domésticos são princípios importantes da Carta da ONU e normas básicas nas relações internacionais", disse ela.