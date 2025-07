Como o tarifaço de Trump pode afetar o Brasil

Já o banco BTG Pactual apontou um possível favorecimento político de Lula com a crise do tarifaço. "A base de apoio do governo no Congresso sugere que a medida pode fortalecer politicamente o presidente Lula, ao intensificar o embate com seu principal antagonista", diz o relatório enviado aos investidores. "Analistas políticos acreditam que essa narrativa pode aumentar a popularidade de Lula e reposicionar seu discurso com vistas às eleições de 2026", completa o banco de investimentos.

Brics

A sobretaxação dos produtos brasileiros ocorre poucos dias depois da Cúpula do Brics, que foi realizada no Rio de Janeiro na semana passada. O bloco econômico formado pelos países do Sul Global – que conta com a China, alvo constante de Trump, com seu membro mais poderoso – tem feito discussões sobre a adoção de uma moeda em comum e maneiras de realizarem trocas sem utilizar o dólar como moeda intermediária.

O movimento levou Trump a afirmar, nas redes sociais, que o qualquer país que se alinhar com "as políticas antiamericanas do Brics" receberá uma penalidade de 10% de tarifas adicionais.

Para Goulart Menezes, a fala é um reflexo da reação do presidente americano a qualquer tentativa de multilateralidade no contexto global. "Sabemos que ele faz tudo ao contrário: tirou os Estados Unidos do Acordo de Paris, da Organização Mundial da Saúde (OMS), ameaçou a Organização Mundial do Comércio. O objetivo dele é refazer a hegemonia dos EUA sem considerar as condições que já estão dadas", diz.

Sobre a possibilidade de uma moeda comum dos Brics, o professor afirma que é algo difícil de se implementar e que as bravatas de Trump sobre essa possibilidade são exageradas. Segundo ele, o que vem sendo buscado na prática é reduzir as perdas nas trocas comerciais entre os países, que têm de converter suas moedas para dólar e, nesse processo, pagam tarifas cambiais. "É basicamente o que você consegue fazer hoje com uma fintech se for viajar para outro país", finaliza.Autor: Fábio Corrêa