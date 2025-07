Desmatamento sobe 27% na Amazônia e cai 10% no Cerrado - Governo alega que resultado na Amazônia foi influenciado por queimadas e seca prolongada do ano passado. Dados são do Deter, que envia alertas para fiscalização.O desmatamento na Amazônia no primeiro semestre deste ano foi 27% superior ao do mesmo período do ano passado, segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).

Nos seis primeiros meses de 2024, os alertas de desmatamento somaram 1.645,94 km² e, nos seis primeiros meses deste ano, 2.090,38 km², segundo dados do Sistema de Detecção de Desmatamento em Tempo Real (Deter) divulgados nesta sexta-feira (11/07).

É a primeira vez no atual governo Luiz Inácio Lula da Silva que o Inpe registra alta do desmatamento na Amazônia Legal – que compreende os estados de Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins e parte do Maranhão.