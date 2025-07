Drones ucranianos podem ser a chave para rearmar a Europa?

Esse tipo de acordo responde a duas realidades: que os países europeus estão sob pressão para apoiar suas próprias indústrias de defesa e que a Ucrânia não é um local seguro para produção.

Mas talvez não crie o nível de parceria defendida por fabricantes ucranianos. "Acho que combinar nossa experiência, nosso entendimento das táticas e tendências do campo de batalha com a conexão com empresas estrangeiras, que têm tecnologias e soluções bastante maduras, pode trazer valor para os dois lados", afirmou Vyunnyk, CEO da Athlon Avia.

Experiência no front como diferencial

O que está claro é que a Ucrânia virou o ponto focal de todos os fabricantes de drones europeus, "Você não pode ter uma empresa de drones que não seja testada em combate na Ucrânia", disse Melania Parzonka, do Chatham House, à DW.

Fabricantes ucranianos argumentam que são as empresas do país que, inevitavelmente, terão mais experiência e conhecimento sobre integração no campo de batalha.

Azhnyuk diz que é por isso que está otimista com o futuro do setor. As empresas começarão a crescer quando tiverem capacidade de exportar, diz. Ele acredita que, no futuro, as fabricantes poderão oferecer serviços de drones como uma plataforma completa para países europeus, cuidando não só da fabricação, mas também de treinamento, atualização de software e hardware.