Mais consciência de classe poderia ajudar o futuro do Brasil - Falta de consciência de classe e falta de senso crítico impulsionam movimentos que vão contra o próprio povo. Precisamos, mais do que nunca, nos voltar para a educação. É uma política de longo prazo, mas a única possível"A esquerdalha é um câncer maligno em todo o mundo. Viva Elon Musk. Deus está com você."

Li esse comentário em um post sobre a taxação dos super-ricos e me chamou muito a atenção. Entrei nas redes da pessoa que fez o comentário e, não surpreendentemente, ela não é rica e tampouco super-rica. É de baixa renda e trabalhadora, como a esmagadora maioria dos brasileiros.

Chegamos em um ponto em que o povo vai contra políticas pensadas em seu benefício, em que pessoas defendem com unhas e dentes aqueles que claramente não se importam com eles. Ou seja, o próprio povo promove a manutenção do sistema que o oprime.