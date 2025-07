O que Trump realmente pretende ao mirar o Brasil com tarifas - Além do alinhamento com bolsonarismo, tarifaço engloba estratégia dos EUA para retomar influência na América Latina por meio de "punições". No entanto, especialistas advertem que Trump pode ser forçado a recuar.As novas tarifas anunciadas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a produtos brasileiros envolvem mais do razões econômicas. Para além do debate ideológico, usado como justificativa para a ampliação das tarifas comerciais, a atuação de Trump revela a transformação do comércio internacional em ferramenta de punição ou recompensa para governos alinhados à doutrina norte-americana, segundo especialistas ouvidos pela DW.

"O que a gente observa, principalmente desde o primeiro mandato do Trump, é um uso mais temático dessa ferramenta, tanto da pressão comercial, quanto da restrição às relações de investimento dos Estados Unidos", diz Pedro Brites, professor da Escola de Relações Internacionais da FGV.

O anúncio das tarifas de Trump ocorreu em carta pública ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. No texto, o líder dos EUA criticou as ações judiciais contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e o processo eleitoral no Brasil.