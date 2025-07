Popularidade do Ozempic expõe riscos desconhecidos do remédio - Uso prolongado off label do medicamento evidencia novos efeitos colaterais, como pancreatite e perda de visão. Especialistas reforçam a importância de prescrição e acompanhamento médico.A crescente popularidade dos medicamentos injetáveis para emagrecimento à base de semaglutida, como Ozempic e Wegovy, tem revelado efeitos colaterais potencialmente fatais que não foram identificados nos estudos clínicos iniciais. Especialistas alertam que, embora raras, essas complicações podem surgir principalmente quando o uso não é acompanhado de orientação médica adequada.

Os medicamentos que "imitam" o hormônio GLP-1, que dá sensação de saciedade, estão no mercado americano desde 2017. O Ozempic foi inicialmente aprovado para tratar diabetes tipo 2, enquanto o similar Wegovy passou a ser indicado para perda de peso a partir de 2021.

No Brasil, a Anvisa aprovou o uso da semaglutida apenas para o tratamento do diabetes tipo 2. Ou seja, a prescrição para perda de peso é feita "off label", fora da indicação aprovada na bula.