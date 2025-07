Qual o papel das mudanças climáticas no clima extremo?

Condições mais frias não são incomuns no inverno do Hemisfério Sul, que podem ocorrer de junho a setembro. Mas, no último dia de junho, tanto o Chile quanto a Argentina foram classificados como os lugares mais frios do planeta fora das regiões polares. O sul e o centro da Argentina registraram temperaturas entre 10º C e 15º C abaixo da média sazonal.

Buenos Aires registrou as temperaturas mais baixas desde 1991 e, pela primeira vez em uma década, a neve cobriu locais incomuns, incluindo o Deserto do Atacama, conhecido como o lugar mais seco do planeta fora dos polos.

De acordo com os serviços meteorológicos da região, muitas estações de monitoramento do clima registraram novos recordes, com algumas temperaturas abaixo de -15º C. Os governos foram forçados a restringir o fornecimento de gás, após a demanda de eletricidade resultar em quedas no fornecimento, e a transferir moradores de rua para abrigos de emergência.

O que está por trás dos extremos?

A onda de frio no sul da América do Sul foi causada pelo que é conhecido como um poderoso anticiclone de origem polar.

"O que aconteceu no Chile e no Cone Sul em geral foi uma onda de frio causada pelo escape de uma massa de ar polar da Antártida", disse o climatologista Raúl Cordero, da Universidade de Santiago.