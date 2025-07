Agro brasileiro aciona diplomacia para conter impacto de tarifas de Trump

A Associação Brasileira do Agronegócio (Abag) prevê impactos negativos em toda a cadeia produtiva exportadora do agro. A entidade diz apostar numa solução democrática e incentiva o diálogo entre os governos antes que as tarifas entrem em vigor.

Além da carne bovina, a associação prevê solavancos na agroindústria brasileira de papel e celulose, suco de laranja, açúcar e café. "Se trata de uma questão política que precisa ser debatida entre os países. Afinal, tal ação não vai só desfavorecer o exportador brasileiro, mas também o próprio consumidor americano", diz a nota da associação.

Café amargo

Num cenário já afetado pela crise climática, que provocou baixas na produção pelo mundo, o mercado global de café também deve sentir as consequências. Isso porque o Brasil é o maior produtor e exportador global do grão, e os Estados Unidos são os maiores consumidores.

"É um momento de muita tensão, muita preocupação. Mas um não vive sem o outro. O Brasil é o maior fornecedor de café para os Estados Unidos, que têm 76% de sua população que toma a bebida, o que faz deles os maiores consumidores do planeta", afirma à DW Marcos Matos, diretor do Conselho dos Exportadores de Café do Brasil (Cecafé).

Das 24 milhões de sacas de café consumidas pelos americanos no ano passado, 8,1 milhões vieram do Brasil, apontam os dados do Cecafé. Na conta por países, Estados Unidos, Alemanha e Itália são os maiores compradores desse produto brasileiro.