"Castelo da Cinderela" alemão é declarado Patrimônio Mundial

Ironicamente, embora o legado arquitetônico de Ludwig seja hoje motivo de orgulho na Baviera – sem mencionar a receita oriunda do turismo –, eles foram parte do motivo de sua queda.

Os altos custos da construção das residências luxuosas levaram o governo da Baviera a destituí-lo, declarando-o insano. Internado no Palácio Berg, ele morreu pouco depois em circunstâncias misteriosas no Lago Starnberg.

Lista da Unesco cresce

Neste ano, cerca de 30 atrações culturais e naturais podem ser incluídas na lista da Unesco, incluído a cidade jamaicana de Port Royal, destruída por um tsunami em 1692, e o centro modernista da cidade polonesa de Gdynia. Do Brasil, está em avaliação a candidatura do Parque Nacional das Cavernas do Peruaçu, em Minas Gerais.

Atualmente, o Brasil têm sete Patrimônios Mundiais: Parque Nacional do Iguaçu (PR), Costa do Descobrimento: Reservas da Mata Atlântica (BA/ES), Reservas da Mata Atlântica (PR/SP), Complexo de Conservação da Amazônia Central (AM), Complexo de Áreas Protegidas do Pantanal (MT/MS), Ilhas Atlânticas - Fernando de Noronha e Atol das Rocas (PE/RN) e Reservas do Cerrado: Parques Nacionais da Chapada dos Veadeiros e das Emas (GO)

