Juíza da Califórnia proíbe prisões de imigrantes sem justificativa

O Departamento de Segurança Interna (DHS) nega as alegações e afirma que elas são "repugnantes e categoricamente falsas".

Proibição de prisões "sem suspeita razoável"

A União Americana pelas Liberdades Civis do Sul da Califórnia (ACLU SoCal), um dos grupos que representam os autores da ação, disse em comunicado que a ordem da juíza "proíbe os agentes de imigração de deter indivíduos sem suspeita razoável".

Ela também proíbe detenções baseadas em fatores como raça ou etnia; falar espanhol ou inglês com sotaque; tipo de emprego; e presença em determinados locais, como estações de ônibus, lava-jatos ou fazendas.

Em ordem emitida separadamente, a magistrada "orienta o DHS a fornecer acesso a um advogado em dias úteis, finais de semana e feriados para as pessoas detidas no B-18, o prédio federal no centro de Los Angeles".

As batidas contra imigrantes na área metropolitana de Los Angeles começaram há um mês e geraram forte rejeição social e até mesmo fortes confrontos com os agentes, o que transformou a Califórnia em um símbolo de resistência contra o governo Trump. Dezenas de milhares de pessoas participaram de manifestações na região por causa das batidas e do envio subsequente da Guarda Nacional e dos fuzileiros navais.