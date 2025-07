O que está por trás da queda de fecundidade no Oriente Médio

Na última década, esses números continuaram caindo. Conforme demonstrou um estudo publicado em outubro passado na revista Middle East Fertility Society, os países da região tiveram um declínio de fecundidade entre 3,8% e 24,3% entre 2011 e 2021, com as maiores quedas tendo sido registradas na Jordânia, Iraque e Iêmen.

De acordo com as estatísticas do Banco Mundial, em 2023, cinco dos 22 Estados-membros da Liga Árabe registravam uma taxa de fecundidade abaixo de 2,1, o número de bebês por mulher necessário para manter os níveis populacionais, e outros quatro países estavam chegando perto disso. Por exemplo, os Emirados Árabes Unidos têm uma taxa de apenas 1,2 filho por mulher, bem abaixo dos níveis de reposição populacional. Isso é ainda mais baixo do que em algumas nações europeias. Em 2024, a taxa de fecundidade nacional da Alemanha é estimada em 1,38 filho por mulher em idade fértil.

Qual a causa?

Os especialistas levantaram várias hipóteses para explicar por que isso está acontecendo. Elas tendem a se enquadrar em duas categorias interligadas: econômica e política, ou social e cultural.

A primeira inclui coisas como guerra e incerteza política – as pessoas não querem trazer filhos para um mundo inseguro. Mudanças econômicas, incluindo medidas como a remoção de subsídios nacionais no Egito e na Jordânia, inflação ou menos empregos no setor público nos países petrolíferos, fazem com que se torne mais difícil arcar com o custo de um casamento e dos filhos. E a realidade sombria da mudança climática provavelmente também é um fator que ganha importância entre jovens casais no Oriente Médio, uma área que está se aquecendo mais rapidamente do que muitas outras.

As mudanças sociais e culturais incluem a maior disponibilidade e aceitação da contracepção (inclusive por conservadores religiosos) e do divórcio, assim como reformas importantíssimas no status feminino, incluindo o acesso das mulheres à educação e sua entrada na força de trabalho.