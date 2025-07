Rússia ataca Ucrânia com quase 600 drones e dezenas de mísseis

A Força Aérea ucraniana disse que havia derrubado 319 drones Shahed e 25 mísseis, acrescentando que um míssil e cerca de 20 drones atingiram "cinco locais", sem entrar em detalhes.

Zelenski disse que os ataques mataram pelo menos duas pessoas e feriram 20 em Chernivtsi, no oeste, perto das fronteiras com a Romênia e Moldávia, longe das linhas de frente do leste e do sul.

Segundo o chefe da administração regional, Ruslan Zaparniuk, o ataque com quatro drones e um míssil na província matou uma mulher de 26 anos e um homem de 43 anos, após a queda de fragmentos dos objetos derrubados.

Seis pessoas ficaram feridas em Lviv, também no oeste, enquanto no leste, duas pessoas morreram em Dnipropetrovsk e três ficaram feridas em Kharkiv, segundo as autoridades locais.

Alerta na Polônia

Devido ao ataque russo no oeste da Ucrânia, o Comando Operacional das Forças Armadas da Polônia enviou caças e colocou em alerta máximo os sistemas de defesa aérea e de reconhecimento de radar baseados em terra.