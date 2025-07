Saiu de moda falar mal do Brasil? - Conquistas recentes de atletas e artistas brasileiros ajudaram a animar o orgulho nacional. No entanto, ideia de inferioridade do país frente a nações desenvolvidas persiste no imaginário popular."Esse país não vai para a frente porque o povo não gosta de trabalhar, é um povo preguiçoso". A fala é da empresária Odete Roitman, personagem vivida pela atriz Débora Bloch no remake da novela Vale Tudo da TV Globo. A atriz já afirmou que a vilã encarna o complexo de vira-lata ao subestimar tudo que é nacional. Para a autora da nova versão da trama, Manuela Dias, falar mal do país "está saturado".

Em 1958, o escritor Nelson Rodrigues foi quem batizou esse traço de inferioridade contido na cultura brasileira. Na crônica À sombra das chuteiras imortais publicada na revista Manchete, o autor diz que o brasileiro "é um narciso às avessas, que cospe na própria imagem". Mas, ele argumentou que essa "falta de fé em si mesmo" foi superada quando a seleção masculina de futebol conquistou o primeiro título de Copa do Mundo contra a Suécia, depois de vencer outros times europeus.

No entanto, especialistas ouvidos pela DW afirmam que esse pessimismo em relação ao Brasil ainda está presente no imaginário do país, que oscila entre períodos de maior ou menor ênfase. Se por um lado, as críticas encarnadas por Odete Roitman em 1988 e em 2025 ainda encontram eco no público, por outro, a projeção de atletas e artistas brasileiros em competições e premiações internacionais contribui para reacender o orgulho nacional.