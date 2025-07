Trump anuncia tarifas de 30% para importações de UE e México

Na mensagem à presidente do México, Claudia Sheinbaum, Trump disse que as taxas foram estipuladas para "lidar com a crise nacional do fentanil".

"Os Estados Unidos impuseram tarifas ao México para lidar com a crise do fentanil da nossa nação, que é causada, em parte, pela falha do México em deter os cartéis, que são compostos pelas pessoas mais desprezíveis que já caminharam sobre a Terra, ao despejarem essas drogas em nosso país", diz o texto assinado pelo republicano.

md/bl (Reuters, ots)