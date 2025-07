Uma breve história da vida queer

O livro de Heicker se assemelha a uma lista de "quem é quem" entre as pessoas quer. Seja o compositor russo Peter Ilyich Tchaikovsky (1840-1893), o escritor irlandês Oscar Wilde (1854-1900), o dramaturgo negro americano James Baldwin (1924-1987) ou Eleanor Butler e Sarah Ponsonby, que se retiraram para um vale solitário no País de Gales por volta de 1780 e eram vistas com desconfiança como as Damas de Llangollen: todos tentaram encontrar a felicidade à sua maneira.

Os diários de Anne Lister, conhecida como "Gentleman Jack"

A proprietária de terras inglesa Anne Lister (1791-1840) deixou um diário que foi adicionado ao Registro da Memória do Mundo da Unesco em 2011. "São 26 volumes nos quais ela faz descrições detalhadas sobre sexo lésbico e seus relacionamentos com mulheres", diz Heicker.

Lister desenvolveu seu próprio código secreto para que nenhuma pessoa não autorizada pudesse ler suas confissões, que só foi decifrado em 1930. Em sua vila, ela era frequentemente chamada de "Gentleman Jack", mas era deixada em paz. Os escritos de Lister tiveram influência significativa nos estudos de gênero e na história das mulheres britânicas.

O terceiro gênero

Sejam os mahus no Taiti, os muxes do povo zapoteca no México, os hijras na Índia ou os lhamanas entre o povo originário norte-americano zuñi: por milhares de anos, todos eles sentiram que pertenciam a um terceiro gênero, nem masculino nem feminino.