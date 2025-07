Comissão Europeia adia retaliação contra EUA e busca acordo - Contramedidas do bloco europeu a taxa dos EUA sobre aço e alumínio entrariam em vigor nesta terça-feira. Diante do novo anúncio de Trump sobre tarifa geral de 30%, elas serão suspensas até 1º de agosto.A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou neste domingo (13/07) que Bruxelas não irá neste momento retaliar os Estados Unidos pela sobretaxa aplicada ao aço e alumínio produzidos no bloco, enquanto busca um acordo para evitar a sobretaxa de 30% a todos os produtos da União Europeia (UE) anunciada no sábado pelo presidente americano, Donald Trump.

A UE no momento já está sujeita a uma sobretaxa de 50% sobre o aço e o alumínio, de 25% sobre veículos e autopeças e de 10% sobre a maioria dos produtos. Se não houver um acordo comercial com a Casa Branca até 1º de agosto, a sobretaxa mínima sobre todos os produtos do bloco subirá para 30%.

"Os Estados Unidos nos enviaram uma carta com medidas que entrarão em vigor a menos que haja uma solução negociada, portanto, também prorrogaremos a suspensão de nossas contramedidas até o início de agosto", disse von der Leyen a jornalistas.