'Mais fácil esquecer': como é o futuro de ex-prisioneiros de guerra ucranianos

Hulchuk também permaneceu detido em Ryazan e na Mordóvia, no oeste da Rússia. Ele voltou para casa em setembro de 2024, após uma troca de prisioneiros.

Tortura sistemática

Outro ucraniano, Vlad Zadorin, de 26 anos, também fala de torturas sistemáticas nas prisões russas. Ele se juntou às forças ucranianas em 2019 e serviu na 35ª Brigada dos Corpos de Fuzileiros Navais. No início da invasão russa, ele foi enviado para a Ilha das Serpentes, no Mar Negro, onde foi capturado pela Marinha russa. Quase dois anos depois, em janeiro de 2024, voltou para casa após uma troca de prisioneiros.

Embora ambos os homens relatem terem passado por experiências semelhantes, hoje Zadorin e Hulchuk têm atitudes diferentes em relação aos seus algozes.

"Lá há pessoas que não têm problema algum em bater em você com as mãos, pés, tubos ou um pano molhado", diz Hulchuk, que contou também que cães são usados para torturar os prisioneiros e que eles são submetidos a choques elétricos nos genitais.

Mesmo assim, ele prefere não revelar o nome de quem o torturou. "Para mim, o que ocorreu é apenas uma parte das maldades que me fizeram. Se quisesse me vingar dos russos que me trataram mal durante o cativeiro, também teria que me vingar dos ucranianos que me trataram mal", afirma. "É mais fácil esquecer e seguir em frente."