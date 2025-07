Kim Jong-un: Coreia do Norte promete 'apoio incondicional' à Rússia

Líder norte-coreano recebeu o ministro do Exterior russo, Serguei Lavrov. Reunião ocorre no momento em que analistas sugerem que a Coreia do Norte enviará mais tropas na guerra contra a Ucrânia. O líder norte-coreano Kim Jong-un reiterou seu apoio à Rússia na guerra contra a Ucrânia, afirmou a mídia estatal do país neste domingo (13).

A reiteração do apoio ocorreu depois que Kim se reuniu no sábado com o ministro do Exterior da Rússia, Serguei Lavrov na cidade portuária de Wonsan, no leste da Coreia do Norte, informou a agência de notícias estatal de Pyongyang, KCNA.

Durante o encontro, Kim disse a Lavrov que eles "têm os mesmos pontos de vista sobre todas as questões estratégicas" e que Pyongyang está "pronta para apoiar incondicionalmente e incentivar todas as medidas tomadas pela liderança russa no que diz respeito ao enfrentamento da causa raiz da crise ucraniana", informou a KCNA.