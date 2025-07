Macron anuncia aumento de gastos militares da França

Macron também disse que 3,5 bilhões de euros adicionais serão alocados para 2026 e mais 3 bilhões de euros em 2027, no final de seu segundo mandato.

"Para sermos livres neste mundo, devemos ser temidos. Para sermos temidos, devemos ser poderosos", disse Macron. "Nunca a paz em nosso continente dependeu tanto das decisões que tomamos agora."

Segundo Macron, a Europa está em perigo devido à guerra da Rússia na Ucrânia, às guerras no Oriente Médio e porque "os Estados Unidos acrescentaram uma forma de incerteza". Ele também alertou sobre ameaças cibernéticas e campanhas de desinformação.

Macron acrescentou que o primeiro-ministro François Bayrou forneceria mais detalhes em um discurso sobre seus planos para o Orçamento de 2026 na terça-feira.

Aumento de gastos militares na Otan

O anúncio de Macron vai na linha do que foi decidido pelo países-membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) no final de junho, que concordaram em aumentar a meta de gastos de defesa dos atuais 2% para 5% do PIB até 2035.