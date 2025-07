O alto preço da cultura de gorjetas dos EUA

Gorjeta digital: como chegamos até aqui?

Nos dias de hoje, as novas tecnologias mudam como e onde as gorjetas são esperadas. No passado, alguns dólares eram deixados na mesa do restaurante ou um pequeno troco era colocado na caixinha de gorjetas ao lado do caixa.

O aumento do uso de cartões, aplicativos e sistemas de pagamento com telas sensíveis ao toque adicionaram opções de gorjeta – e ainda mais confusão para os clientes.

"Observamos uma explosão nos pedidos de gorjeta, embora os valores não tenham mudado drasticamente", diz Ismail Karabas, professor associado de marketing na Universidade Murray, no estado americano do Kentucky.

Durante a pandemia de covid-19, muitas empresas deixaram de usar dinheiro em espécie e passaram a receber pagamentos sem contato e online. Dessa forma, as empresas que fornecem esses dispositivos digitais decidiram incluir um pedido de gorjeta.

"O pedido de gorjeta já está incorporado ao processo; as empresas precisam optar por não usar essa opção. Muitas não o fizeram, por vários motivos, e então começamos a vivenciar uma inflação generalizada nos pedidos de gorjeta", disse Karabas, especialista em marketing de serviços, gorjetas e publicidade, à DW.