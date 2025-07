Agentes do Serviço de Segurança da Ucrânia (SBU) mataram as pessoas que, seguindo instruções do Serviço Federal de Segurança da Rússia (FSB), teriam assassinado na quinta-feira passada em Kiev um coronel da agência de espionagem ucraniana.

Em uma mensagem publicada em seu canal Telegram, a SBU explicou que a operação especial para encontrar os assassinos foi liderada pessoalmente pelo chefe do Serviço de Segurança da Ucrânia, tenente-general Vasil Maliuk.

De acordo com o SBU, um agente do FSB russo e um grupo de combate do FSB russo foram enviados à Ucrânia com antecedência e, há três dias, um homem e uma mulher mataram a tiros o coronel ucraniano.