Unesco declara Cânion do Peruaçu, em MG, Patrimônio Mundial - Local abriga complexo de cavernas e sítios arqueológicos milenares. É o primeiro reconhecimento do tipo no estado de Minas Gerais.O Cânion do Peruaçu, localizado no Parque Nacional Cavernas do Peruaçu, em Minas Gerais, foi reconhecido neste domingo (13/7) pela Unesco como Patrimônio Natural da Humanidade.

O título foi concedido com base nos critérios que reconhecem a excepcional beleza natural e a relevância geológica e geomorfológica única do cânion.

Com 38.003 hectares de extensão, o Cânion do Peruaçu fica a 670 quilômetros de Belo Horizonte e reúne ecossistemas da Mata Atlântica, do Cerrado e da Caatinga, e abriga um complexo de cavernas, sítios arqueológicos milenares e uma rica biodiversidade.