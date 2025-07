Elite empresarial alemã é formada pelos 4% mais ricos, diz sociólogo

Os filhos de acadêmicos têm muito mais facilidade e recebem mais apoio do que os filhos da classe operária. Por exemplo, na Alemanha, cerca de 80% dos filhos de famílias acadêmicas ingressam na universidade, em comparação com apenas cerca de um quarto dos filhos de famílias não acadêmicas, de acordo com um estudo da consultoria de RH PageGroup. "No entanto, sem um diploma universitário, dificilmente é possível chegar aos cargos mais altos nas empresas", diz Hartmann.

Quando os filhos da elite alcançam o mesmo desempenho acadêmico, sua carreira profissional é mais rápida e fácil. Hartmann analisou vários grupos de pessoas com doutorado. Suas descobertas: os filhos de executivos com doutorado tinham uma chance 17 vezes maior de chegar à diretoria de uma das 400 maiores empresas do que os filhos de operários com doutorado equivalente.

No final, outros critérios é que decidem quando se trata dos cargos mais altos. A maneira como alguém fala, como se apresenta ou quais são seus hobbies podem ser decisivos. "As pessoas se cerca de gente com as quais têm interesses semelhantes, que agem de forma semelhante, que se expressam da mesma forma...", diz Hartmann. Assim também fazem os executivos, que tomam decisões sobre seus colegas.

Cresce participação de filhos da classe operária

No entanto, as chances para os filhos da classe operária evoluíram de forma positiva nas últimas décadas, como pôde observar Hartmann. De acordo com o sociólogo, a participação deles aumentou sensivelmente a partir de um nível bem baixo. Entretanto, às custas dos filhos da classe média.

"Dizendo de forma bem simplificada: um filho da classe operária que alcançou altas qualificações educacionais e, portanto, também se qualificou para cargos importantes, por exemplo, substituiu o filho de um professor". Em suma, a proporção de filhos de elites em cargos de gerência permaneceu a mesma.