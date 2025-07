Barroso rebate Trump: "No Brasil não se persegue ninguém" - Presidente do STF diz que tarifas ao Brasil anunciadas por Trump estão "fundadas em compreensão imprecisa dos fatos" e julgamento de Bolsonaro transcorre "com independência e com base nas evidências".O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, manifestou-se neste domingo (13/07) sobre o anúncio do presidente dos EUA, Donald Trump, de impor uma tarifa de 50% sobre importações brasileiras, no qual o líder americano criticou o processo judicial do ex-presidente Jair Bolsonaro e o bloqueio da rede social X por decisão do STF.

Segundo Barroso, que divulgou uma carta sem mencionar o nome de Trump, as sanções ao Brasil anunciadas por "um tradicional parceiro comercial" estão "fundadas em compreensão imprecisa dos fatos ocorridos no país nos últimos anos".

Trump havia chamado o processo de Bolsonaro de caça às bruxas e disse que ele não deveria estar acontecendo. "É uma caça às bruxas que deve acabar IMEDIATAMENTE!", afirmou em carta pública ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva.