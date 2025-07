Colonos israelenses ampliam ofensiva na Cisjordânia ocupada

O ataque ocorreu na sexta, quando os jovens participavam de uma manifestação contra a violência de colonos israelenses nos territórios palestinos ocupados e suas tentativas de confisco de terras.

Em uma declaração inicial após o ataque, as Forças de Defesa de Israel (IDF) alegaram que "terroristas atiraram pedras em civis israelenses", levando a um "confronto violento" que incluiu "vandalismo de propriedades palestinas, incêndio criminoso, confrontos físicos e arremesso de pedras". As IDF admitiram que pelo menos um palestino foi morto e vários feridos e afirmaram que o incidente seria "investigado". As famílias afirmam que os corpos dos jovens apresentavam sinais de tortura.

Em resposta a uma consulta da DW, as IDF referiram-se à sua declaração anterior e acrescentaram que "após o incidente, foi lançada uma investigação conjunta pela Polícia de Israel e pela Divisão de Investigação Criminal da Polícia Militar".

Este foi apenas o mais recente ato de violência contra palestinos na Cisjordânia. Desde os ataques liderados pelo Hamas em 7 de outubro de 2023, no sul de Israel, e a guerra subsequente em Gaza, ataques se tornaram "uma realidade diária" também para os palestinos na Cisjordânia ocupada. De acordo com o Escritório das Nações Unidas para Assuntos Humanitários (Ocha), entre janeiro de 2024 e maio de 2025, houve mais de 2.070 ataques de colonos, resultando em vítimas e danos materiais.

Os colonos invadem regularmente aldeias ou instalam postos avançados ilegais, ocupados por ativistas extremistas, para agredir e ameaçar palestinos, muitas vezes na presença de soldados ou policiais israelenses que não interferem. Na atual ofensiva israelensedesde o início da guerra, já foram criados cerca de 80 novos postos avançados, considerados os principais impulsionadores da violência contra os palestinos por grupos de direitos humanos israelenses e palestinos. Eles relatam que os colonos foram recrutados como reservistas.

Pequenas apropriações ilegais de terras são toleradas e até mesmo incentivadas por Israel, que ao longo dos anos converteu muitos postos avançados em assentamentos autorizados, avançando seu domínio sobre o território.