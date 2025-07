Como denunciar bullying nas escolas da Alemanha

Se o problema continuar, os pais podem solicitar um prazo para uma resolução efetiva. Dependendo da gravidade da situação, o Conselho Tutelar da Alemanha pode ser acionado. Com esse último passo, o caso pode ir parar no tribunal. Os sistemas de denúncias podem variar de estado para estado, a depender da legislação local vigente. Berlim, por exemplo, instituiu uma instância para denúncias de discriminação nas escolas.

Esse foi o processo seguido por Aline e Eduardo que entraram na justiça após não conseguirem resoluções efetivas diretamente com a escola. O caso foi julgado somente em 2024, com decisão favorável à família: a escola foi responsabilizada, funcionários afastados e novas estruturas de apoio implementadas. Mas isso veio com um preço alto: além do valor dos advogados, uma exaustão mental se prolongou por anos.

"Foi um desgaste tremendo da nossa família, três anos passando por isso", afirma Eduardo. "Nós somos um caso que eu acredito que seja uma exceção, porque quando esse tipo de coisa acontece com imigrante, ele fica com medo de peitar, ele fica com medo de levar em frente. E outra, acaba batendo no bolso, porque é muito caro isso tudo."

A advogada brasileira, no entanto, reforça que é possível buscar justiça por meios legais mesmo sem as condições financeiras para arcar com um profissional. No tribunal civil, pessoas com pouca renda podem solicitar assessoria jurídica gratuita. Outras vias também são possíveis por meio de instituições de apoio à imigrantes. A própria Embaixada do Brasil em Berlim oferece assistência jurídica a cidadãos brasileiros.

Pesquisas evidenciam casos de discriminação

O caso relatado por Aline e Eduardo não é o único na Alemanha. De acordo com um relatório da Agência Federal Antidiscriminação (ADS) da Alemanha, foram recebidos 1.336 pedidos de consulta na área da educação entre 2021 e 2023. Deste total, cerca de 51% estavam relacionados a casos de discriminação racial ou por origem étnica.