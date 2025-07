Estudo com primatas desmonta mito do macho alfa dominador

Além disso, a dominância feminina prevalece em situações em que as fêmeas enfrentam intensa competição por recursos, como em espécies solitárias ou que vivem em pares, bem como quando os conflitos entre machos e fêmeas são menos arriscados para sua prole dependente, porque, por exemplo, as mães deixam seus filhotes em um local seguro ao se alimentarem, em vez de levá-los consigo.

Em contraste, a dominância masculina prevalece em espécies terrestres, onde os machos possuem corpos ou armas maiores que as fêmeas e onde os machos acasalam com múltiplas fêmeas.

"É crucial notar que, enquanto os primatas machos obtêm poder por meio da força física e da coerção, o empoderamento feminino depende de caminhos alternativos, como estratégias reprodutivas para obter controle sobre o acasalamento", observa Elise Huchard, da Universidade de Montpellier.

A descoberta desafia as visões tradicionais sobre as origens naturais dos papéis de gênero ao demonstrar que as fêmeas têm quase a mesma probabilidade de dominar os machos do que o contrário, e que na maioria das sociedades de primatas não há diferenças claras de poder entre os sexos.

Diante desses achados, os cientistas defendem a revisão de postulados que apresentam o patriarcado humano como um legado primata. Segundo eles, as relações de gênero devem ser analisadas considerando seus contextos sociais e ecológicos.

"Os humanos não compartilham todos os traços que caracterizam espécies em que os machos dominam estritamente as fêmeas", argumentam os pesquisadores em artigo publicado no site do Insituto Max Planck. "Em vez disso, o conjunto de características humanas os coloca mais próximos de espécies que apresentam relações mais complexas, nas quais indivíduos de qualquer sexo podem se tornar dominantes."