Gisèle Pelicot recebe a mais alta honraria da França - Pelicot, que insistiu que o julgamento do seu caso fosse público, ajudou a impulsionar reformas nas leis de estupro da França e se tornou um símbolo da luta feminista.A francesa Gisèle Pelicot, que se tornou um símbolo mundial da luta feminista com o julgamento de seus estupradores, em 2024, está entre as 589 pessoas agraciadas com a Ordem Nacional da Legião de Honra, a ordem máxima da França, como publicado no Diário Oficial francês neste domingo (13/07).

De acordo com o Diário Oficial, Pelicot, de 72 anos, será nomeada ao posto de cavaleiro, o primeiro dos três graus da condecoração criada por Napoleão Bonaparte em 1802.

A septuagenária, anônima até o julgamento do seu caso, sofreu dezenas de estupros ao longo de uma década cometidos por seu ex-marido, que a sedava para isso, e por pelo menos 50 homens que ele recrutou pela internet.