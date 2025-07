Mulheres alauitas estão sendo sequestradas por homens na Síria - Violência religiosa: dezenas de mulheres de grupo associado ao regime deposto de Bashar al-Assad desapareceram após serem sequestradas. A DW conversou com pessoas afetadas.Desnutrida, com cicatrizes no rosto, cabelo raspado e sem sobrancelhas, Nora* olha exausta para a câmera. No colo, está seu bebê, de quem ela estava separada à força até recentemente. A foto, tirada após sua libertação, viralizou nas redes sociais e tornou-se um símbolo de um trauma que abalou muitos sírios: mulheres do grupo religioso alauita estão sendo alvo de sequestradores brutais. Como Nora, que após ser solta apagou seus rastros da melhor forma possível e deixou o país.

Ela ficou presa em um porão por quase um mês, onde diz ter sofrido abusos físicos e psicológicos. A jovem mãe estava viajando com seu filho de onze meses perto da cidade costeira de Jabala, a caminho de um centro de distribuição de ajuda humanitária, quando foi parada por homens mascarados em um veículo com placas de Idlib. Eles perguntaram de onde ela era. Quando respondeu que era alauita, foi brutalmente arrastada para dentro do carro. Nora diz que os homens também lhe vendaram os olhos durante o sequestro.

"Era xingada todos os dias e espancada com tanta violência que perdi a consciência várias vezes", disse ela em entrevista à DW. Durante o período no cativeiro, seu bebê foi retirado dela e pediram que assinasse um documento – um contrato de casamento. "Eu recusei. Sou casada. Depois disso, fui tratada de forma ainda mais brutal."