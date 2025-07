O mistério da "Atlântida japonesa": maravilha natural ou cidade perdida?

Como evidência de sua origem artificial, Kimura afirma ter identificado marcas nas pedras e rochas que parecem ter sido esculpidas em forma de animais. "Um exemplo que descrevi como uma esfinge submarina se assemelha a um rei chinês ou da antiga Okinawa", declarou à National Geographic em 2007.

Para Kimura, as provas são duas: de um lado, marcas que poderiam indicar trabalho de extração e figuras talhadas; de outro, a intensa atividade sísmica da região. Ao jornal japonês Yomiuri Shimbun, ele lembra que, em 1771, um tsunami com ondas de até 40 metros devastou a ilha de Yonaguni, causando cerca de 12 mil mortes. De acordo com Kimura, não seria impensável que um evento semelhante tivesse inundado uma cidade inteira.

Sua teoria conta com o apoio de outros especialistas, como Toru Ouchi, professor associado de sismologia na Universidade de Kobe, que mergulhou pessoalmente no local. "O que o professor Kimura diz não é nada exagerado. É fácil perceber que aquelas relíquias não foram causadas por terremotos", defende.

Evidências geológicas: formações naturais no fundo do mar

No entanto, a tese não é unânime. Robert Schoch, professor da Universidade de Boston e geólogo, está no extremo oposto do debate. Após seu primeiro mergulho no local, defendeu que a formação não é artificial. "Não é tão regular quanto muitos afirmam, e os ângulos retos e a simetria não se confirmam em vários pontos."

Segundo Schoch, as formações seriam resultado de processos geológicos naturais. "É geologia básica e estratigrafia clássica de arenito, que tende a se romper ao longo de planos, criando essas bordas muito retas, especialmente numa área com muitas falhas e atividade tectônica", explicou à National Geographic.