Políticas de Trump impulsionam migração reversa de latino-americanos rumo ao sul

Migrantes documentados são obrigados a deixar o país

Desde o início de seu segundo mandato, Trump lançou o que chama de "a maior operação de deportação doméstica" da história dos EUA. O governo enviou centenas de voos para a América Latina e o Caribe, incluindo o Brasil. As batidas de imigração se intensificaram, e até mesmo uma lei de 1798, chamada Alien Enemies Act, foi invocada para justificar algumas das expulsões.

Mesmo residentes de longa data, filhos de imigrantes, famílias e até portadores de visto que antes acreditavam estar legalmente protegidos agora correm esse risco. Parte dos migrantes que agora se tornaram alvo do governo americano, por exemplo, entrou legalmente no país durante a gestão do ex-presidente Joe Biden, por meio do programa de liberdade condicional humanitária.

Trata-se de uma forma de entrada temporária concedida a indivíduos em necessidade urgente, como aqueles que fogem de violência ou desastres naturais. O modelo foi proposto para diminuir o fluxo de entrada irregular no país e, consequentemente, as violações sofridas por essa população na travessia. Até agora, isso permitiu que milhares de pessoas, principalmente cubanos, haitianos, nicaraguenses e venezuelanos, entrassem legalmente nos Estados Unidos.

Melissa Siegel, diretora de estudos migratórios na Universidade das Nações Unidas, afirmou que a Casa Branca está agora deixando que essas permissões expirem silenciosamente ou até mesmo as cancelando de forma direta. O movimento é referendado pela Suprema Corte dos EUA. "Não é que essas pessoas tenham violado a lei", afirma a especialista. "É que a política mudou ao redor delas. E agora, de repente, elas são tratadas como se nunca tivessem pertencido."

O governo americano diz que vai oferecer incentivos de mil dólares para quem decidir deixar o país voluntariamente. Até o momento, 100 mil já foram deportados e outros 113 aguardam em centros de detenção.