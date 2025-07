Por que a Rússia intensificou agora os ataques à Ucrânia - Bombardeios recentes a Kiev, alvo de centenas de drones e mísseis nas últimas semanas, têm sido os piores em mais de três anos de conflito. Qual é a meta de Vladimir Putin e o que pode detê-lo?Na madrugada do último sábado (12/07), a Rússia atacou a Ucrânia com mais de 620 drones e mísseis de longo alcance, matando ao menos quatro pessoas.

"Vinte e seis mísseis de cruzeiro e 597 drones de ataque foram lançados, dos quais mais da metade eram ‘Shaheds'", disse o presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, referindo-se aos drones fabricados no Irã.

Na manhã do dia anterior, a Rússia havia atacado Odessa com drones, atingindo o prédio do centro de recrutamento territorial do Exército ucraniano e edifícios residenciais.