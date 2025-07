Trump ameaça Rússia com tarifaço por acordo de paz na Ucrânia; Brasil pode ser um dos atingidos - Tarifas anunciadas podem chegar a 100% e atingir parceiros comerciais da Rússia caso guerra na Ucrânia não termine em 50 dias; mesmo sem ser citado, Brasil pode ser um dos atingidos.O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deu nesta segunda-feira (14/07) um ultimato ao presidente russo, Vladimir Putin: caso não chegue a um acordo de paz com a Ucrânia em até 50 dias, será alvo de "tarifas severas", que poderão atingir inclusive o Brasil.

Trump ameaçou impor uma tarifa de aproximadamente 100% aos produtos procedentes da Rússia – além das alíquotas em vigor – e sobre países com os quais ele faz negócios se a guerra não for interrompida no prazo determinado.

O anúncio aconteceu no início de uma reunião com o secretário-geral da Otan, Mark Rutte, no Salão Oval da Casa Branca.