Brasil retorna à lista de países com mais crianças não vacinadas no mundo - Levantamento da Unicef e OMS coloca o país em 17º no ranking, com 229 mil crianças que não receberam a tríplice viral. Em todo o mundo, mais de 14 milhões estão na mesma situação.O Brasil retornou à lista dos 20 países com maior número de crianças não vacinadas, segundo levantamento divulgado nesta segunda-feira (14/07) pelo Unicef e pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

O dado considera o número de crianças que não receberam a primeira dose da vacina tríplice bacteriana (DTP), que protege contra difteria, tétano e coqueluche. Em 2024, esse total chegou a 229 mil crianças "zero dose" — o equivalente a 16,8% de toda a população desta faixa etária não vacinada na América Latina e no Caribe.

Com isso, o Brasil ocupa agora a 17ª posição no ranking mundial, em situação pior que países como Mianmar, Costa do Marfim e Camarões. Na América Latina, apenas o México tem mais crianças nesta situação, com 341 mil. No topo da lista, nove países concentraram mais da metade das crianças não vacinadas do mundo: Nigéria, Índia, Sudão, República Democrática do Congo, Etiópia, Indonésia, Iêmen, Afeganistão e Angola.