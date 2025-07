[Coluna] Nada mais ridículo do que ser vira-lata em 2025

Estamos em 2025 e esse complexo de vira-lata ainda existe. Mas, mesmo assim, tenho esperanças. Acredito que, nesse momento, a maioria dos brasileiros está indignada com tamanho desrespeito à integridade do Brasil (e isso independe da preferência política). Muitos dizem, com razão, que a carta de Trump uniu o Brasil. Que ela nos ajude também a nos livrar, de uma vez por todas, do viralatismo.

Nina Lemos é jornalista e escritora. Escreve sobre feminismo e comportamento desde os anos 2000, quando lançou com duas amigas o grupo "02 Neurônio". Já foi colunista da Folha de S.Paulo e do UOL. É uma das criadoras da revista TPM. Em 2015, mudou para Berlim, cidade pela qual é loucamente apaixonada. Desde então, vive entre as notícias do Brasil e as aulas de alemão.

O texto reflete a opinião da autora, não necessariamente a da DW.

Autor: Nina Lemos