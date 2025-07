Disputa por vaga no STF alemão ameaça virar crise de governo

A oposição fala em crise no governo. "O adiamento da eleição para o Tribunal Constitucional Federal mergulhou a coalizão numa grave crise", declararam as duas líderes da bancada do Partido Verde, Britta Hasselmann e Katharina Dröge.

Ainda não está claro quando a votação para preencher as três vagas no Tribunal Constitucional ocorrerá. O recesso parlamentar de verão começou esta semana e dura até setembro. No entanto, o Partido Verde defende que haja uma sessão extraordinária na próxima semana, argumentando que se trata de uma questão de respeito para com os candidatos e o Tribunal Constitucional Federal. "Não podemos aceitar um impasse durante todo o verão, em que o país esteja incerto sobre se ainda temos um governo estável."

Jurista reage a acusações: "Difamatório e irrealista"

Nesta terça-feira, Brosius-Gersdorf se manifestou publicamente pela primeira vez sobre o caso. Em carta divulgada pela imprensa, ela afirmou que a imagem dela apresentada em alguns meios de comunicação é "imprecisa e incompleta, pouco objetiva e pouco transparente". Como exemplo ela citou a alegação, que chamou de difamatória, de que ela defende a legalização e a descriminalização do aborto até o nascimento. Brosius-Gersdorf também rejeitou o rótulo de "radical de esquerda" como "difamatório e irrealista". "Se categorizarmos politicamente minhas posições acadêmicas em toda a sua amplitude, emerge uma imagem do centro democrático."

Em carta aberta, mais de 300 juristas criticaram o tratamento dispensado pelo Parlamento a Brosius-Gersdorf, afirmando que ele está prejudicando as instituições envolvidas e a ordem democrática. Eles descreveram as acusações de plágio como "marcadamente inverossímeis" e um "ataque à reputação da ciência", e acusaram os parlamentares de "falta de compostura política". Entre os signatários estão ex-juízes do Tribunal Constitucional, como Susanne Baer e Andreas L. Paulus.Autor: Marcel Fürstenau, Alexandre Schossler