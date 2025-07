Economia chinesa cresce 5,2% no 2º trimestre apesar de tarifaço de Trump - PIB do país expandiu 5,2% no segundo trimestre, em comparação com mesmo período do ano anterior. Mas cenário favorecido por impulso a exportações pré-tarifas pode piorar na segunda metade do ano.A economia da China cresceu 5,2% no segundo trimestre de 2025 em relação ao mesmo período do ano anterior, segundo anunciou o Escritório Nacional de Estatísticas chinês nesta terça-feira (15/07).

O crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) ocorre apesar das tensões comerciais contínuas com os Estados Unidos e segue uma expansão de 5,4% registrada no primeiro trimestre do ano, também em comparação ao mesmo período de 2024. Contudo, analistas avaliam que o cenário pode piorar na segunda metade do ano.

O desempenho do primeiro semestre foi apoiado por estímulos estatais e uma pausa nas escaladas da guerra comercial entre EUA e China. Isso permitiu que exportadores chineses antecipassem embarques antes de possíveis aumentos de tarifas, o que ampliou momentaneamente as exportações.