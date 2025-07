Empresas alemãs restringem atividades no X em reação a Musk

Apesar das críticas, a maioria das companhias não pretende abandonar completamente a ferramenta. Apenas 11% delas planejam excluir seu perfil oficial ainda este ano ou no próximo. Outros 4% consideram fazer o mesmo, mas sem prazo definido. 43% cogitam essa possibilidade, mas não tomam medidas para isso no momento. Já 39% pretendem manter o perfil no X como está.

No total, 85% de todas as empresas – inclusive as que não estão presentes no X – defendem que a plataforma deveria estar sujeita a um maior controle de conteúdo e moderação. Além disso, 80% acreditam que a gestão de Musk acelera a polarização da sociedade, enquanto 21% afirmam que o executivo fortalece a liberdade de expressão com sua atuação.

gq/ra (DPA, DW, OTS)