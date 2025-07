Mochileira alemã conta como sobreviveu após se perder no deserto da Austrália

Leia seu comunicado na íntegra:

"Em primeiro lugar, quero expressar meu enorme agradecimento, do fundo do meu coração – um agradecimento que vem de verdade do fundo da minha alma! Por todo o apoio incrível durante a busca por mim.

Antes, não sabia qual era o meu lugar em uma cultura do outro lado do mundo, mas agora me sinto parte dela. Estou profundamente impressionada com a coragem, a disposição para ajudar e o calor humano que me foram demonstrados aqui. A Austrália Ocidental me ensinou o que realmente significa fazer parte de uma verdadeira comunidade. Aqui, a humanidade, a solidariedade e o cuidado mútuo são o que realmente importa – e, no final, é isso que mais conta.

Tenho certeza de que sobrevivi apenas graças a essa incrível demonstração de apoio. O pensamento de todas as pessoas que acreditaram em mim, procuraram por mim e mantiveram a esperança em mim me deu força para continuar durante meus momentos mais difíceis. Por isso, quero agradecer do fundo do meu coração.

Especialmente aos investigadores da polícia, aos socorristas, ao consulado alemão, à equipe médica e às maravilhosas enfermeiras que cuidaram de mim com tanta compaixão. Meus sinceros agradecimentos também a cada pessoa que simplesmente pensou em mim – e, claro, à minha salvadora e anjo, Tania!

Algumas pessoas podem se perguntar por que eu saí do meu carro, mesmo tendo água, comida e roupas lá dentro. A resposta é: perdi o controle do carro e rolei por uma ladeira. No acidente, bati com a cabeça com força. Como resultado do acidente, saí do carro em estado de confusão e me perdi.