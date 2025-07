Novas ameaças de sanção de Trump terão efeito sobre Putin?

Ao mesmo tempo, o ganho de cerca de 40% da moeda russa, o rublo, em relação ao dólar americano desde o início do ano surpreendeu muitos analistas.

De acordo com Vasily Astrov, especialista em Rússia do Instituto de Estudos Econômicos Internacionais de Viena (WIIW), a valorização do rublo foi em grande parte uma resposta à postura conciliatória do presidente dos EUA, Donald Trump, em relação à Rússia no início deste ano.

"Quando o presidente Trump assumiu o cargo, ele disse que adotaria uma abordagem radicalmente diferente em relação à Rússia do que seu antecessor, Joe Biden", disse Astrov à DW. Trump havia sugerido uma cooperação mais estreita e até mesmo um afrouxamento ou revogação das sanções dos EUA, o que provocou "euforia" nos mercados financeiros russos, com as ações e o rublo "valorizando-se significativamente", disse Astrov.

Efeitos de sanções mais rígidas

Em novembro de 2024, os EUA endureceram as sanções contra o Gazprombank, um grande banco russo pertencente à gigante estatal de energia, excluindo-o do sistema financeiro americano. A medida congelou seus ativos nos EUA e cortou negócios com empresas americanas. O Gazprombank é fundamental para o processamento de pagamentos de gás e financiamento de projetos relacionados ao setor militar.

Embora a União Europeia tivesse isentado o Gazprombank das sanções até o final de 2024 para permitir a continuidade dos pagamentos pelo gás russo, a medida dos EUA teve um impacto imediato. O rublo perdeu um quarto de seu valor em relação ao dólar, e o mercado de ações despencou, especialmente nos setores financeiro e energético.