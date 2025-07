O desafio de manter profissionais da medicina na Amazônia

Com o laudo e um encaminhamento em mãos, os pais dele sabem que terão uma longa jornada em busca de um otorrinolaringologista. Pelo menos eles sabem por onde começar: pedindo ajuda da agente comunitária de saúde do quilombo. Edinelma Sousa da Costa faz esse trabalho há 19 anos e conhece todos os 1,3 mil moradores. Como ainda não existe uma Unidade Básica de Saúde no Piratuba, ela orienta e monitora os casos durante as visitas.

"Apesar de a gente ter acesso ao SUS, a gente pode enfrentar uma longa fila de espera por algumas especialidades. Por isso é importante para nós receber iniciativas como a dos médicos voluntários, que atendem os moradores e ajudam a descobrir algumas doenças", diz Nelma, como é chamada, depois de ler e explicar o laudo sobre a condição de Marcos ao lado dos pais dele, já no quintal da casa perto de um igarapé.

Melhora gradual

Os dois dias de atendimento gratuito na escola transformada em clínica mobilizaram o quilombo. Muitos moradores nunca tinham passado por um pediatra, cardiologista, infectologista ou psiquiatra, especialidades oferecidas no projeto.

O Pará tem a segunda pior distribuição de médicos no país. Dados do Conselho Federal de Medicina (CFM) mostram que há 1,38 profissional em atuação para cada mil habitantes. O estado só perde para o Maranhão, com taxa de 1,36. O número está muito abaixo dos primeiros colocados do ranking, como Distrito Federal (6,3) e Rio de Janeiro (4,3).

"Reconhecemos que ainda é a região do país que tem a menor média de médicos por habitante, mas ao mesmo tempo tem tido políticas públicas para melhorar essa distribuição e corrigir essas iniquidades", diz à DW Felipe Proenço, secretário de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde do Ministério da Saúde.