Brasil rebate investigação comercial dos EUA e defende Pix - Escritório de comércio americano classificou indiretamente o sistema de pagamentos como uma prática comercial desleal. Em publicação, Palácio do Planalto disse que o "Pix é dos brasileiros".O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva reagiu nesta quarta-feira (16/07) à investigação imposta pelos EUA contra o que a Casa Branca chamou de "práticas comerciais desleais" do Brasil.

Em publicação nas redes sociais, o perfil oficial do Palácio do Planalto defendeu o sistema de pagamentos instantâneo Pix, que foi indiretamente citado pelos EUA como um risco à "competitividade de empresas americanas que atuam no comércio digital e em serviços de pagamento eletrônico".

"O Pix é do Brasil e dos brasileiros. Parece que nosso Pix vem causando um ciúme danado lá fora, viu? Tem até carta reclamando da existência do nosso sistema Seguro, Sigiloso e Sem taxas", escreveu o governo brasileiro na publicação.