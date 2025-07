Favorecimento do hindi em detrimento do inglês acirra disputa de idiomas na Índia - Argumentando que é preciso deixar passado colonial para trás, governo nacionalista de Narendra Modi tem desincentivado uso do inglês. Mas favorecimento do idioma hindi tem incomodado estados da índia que não usam línguaO ministro do Interior da Índia, Amit Shah, afirmou recentemente que as pessoas que falam inglês no país asiático "em breve se sentirão envergonhadas".

Ele também incentivou as pessoas a falarem o seu idioma materno com orgulho. "Acredito que as línguas do nosso país são as joias da nossa cultura. Sem nossas línguas, deixamos de ser verdadeiramente indianos", disse.

Ele ainda enfatizou que a Índia deve exercer uma liderança global por meio de suas próprias línguas, em vez de usar o inglês.