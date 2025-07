Governo brasileiro manifesta "indignação" em carta aos EUA sobre tarifas - Vice-presidente Geraldo Alckmin e o chefe do Itamaraty, Mauro Vieira, criticam tarifas impostas por Trump e ressaltam que o Brasil compra mais do que vende aos EUA, mas propõem negociação.O governo brasileiro reagiu formalmente nesta terça-feira (15/07) à ameaça de sobretaxar em 50% as exportações do Brasil pelo presidente dos EUA, Donald Trump, em apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro.

Em carta enviada ao secretário de Comércio dos EUA, Howard Lutnick, e ao Representante de Comércio dos EUA, Jamieson Greer, o vice-presidente Geraldo Alckmin e o chanceler Mauro Vieira se disseram "indignados" pela decisão da Casa Branca, mas propuseram a abertura de um canal de negociação.

O texto foi divulgado nesta quarta-feira pelo Palácio do Planalto, embora tenha sido enviado no mesmo dia em que o escritório de Comércio americano chefiado por Greer abriu uma investigação por "práticas comerciais desleais" do Brasil.