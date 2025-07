Há cem anos era publicado "Minha Luta", o manifesto antissemita de Hitler

"Há essa passagem famosa do Deutsche Zeitung [jornal nacionalista ultraconservador e antissemita] que irritou Hitler profundamente. Ela afirma: ‘Estamos há 40 anos numa luta defensiva nacionalista e aí aparece um jovem golpista [Hitler] que quer nos explicar o que é pensamento político!'".

No entanto, no final da década de 1920, o Partido Nazista recebeu um impulso com a deterioração da situação econômica e política da Alemanha na esteira do Crash de 1929. Com o partido ganhando cada vez mais influência política, as vendas de Minha Luta começaram a subir para a casa das centenas de milhares de exemplares. Em 1933, quando Hitler ascendeu ao poder na Alemanha, as vendas explodiram e alcançaram milhões, enriquecendo o líder nazista com o pagamento de royalties.

Até 1945, o ano derrocada da Alemanha nazista, a obra havia sido traduzida para 18 línguas e vendido mais de 12 milhões de cópias.

Tática para impedir republicação na Alemanha após a 2° Guerra

Na Alemanha, o livro de Hitler nunca foi estritamente proibido. Após a morte de Hitler em 1945, os direitos autorais da obra passaram a ser controlados pelo estado alemão da Baviera, já que o ditador não tinha deixado herdeiros e sua última residência registrada havia sido em Munique. Sem uma proibição formal em vigor, o governo bávaro usou nas décadas seguintes seu poder de veto para barrar reedições da obra na então Alemanha Ocidental.

Na Alemanha Oriental comunista também não vigorou uma proibição formal, mas as editoras estatais evitaram republicar a obra. Já na terra natal de Hitler, a Áustria, que fez parte do império nazista entre 1938 e 1945, a obra foi completamente banida e até mesmo a posse de edições antigas passou a ser considerada ilegal após 1947.