Israel ataca alvos em Damasco em 3º dia de ofensiva na Síria - Conflito se acirra após eclosão de disputa entre forças sírias, beduínos e drusos no sul do país. Exército da Síria diz que cumprirá um cessar-fogo e vai se retirar da região.Israel lançou uma série de ataques aéreos contra instalações governamentais de Damasco nesta quarta-feira (16/07) no terceiro dia de investidas na Síria. O bombardeio destruiu parte do Ministério da Defesa sírio e atingiu áreas próximas ao palácio presidencial.

Segundo o governo israelense, sua campanha militar é "moderada e responsável" e pretende proteger a minoria drusa instalada na província de Sweida, localizada no sul da Síria. Israel demanda a retirada de forças sírias da região.

No local, milícias drusas entraram em conflito com beduínos sunitas e forças do governo sírio, em uma escalada que levou a uma desordem generalizada e resultou na morte de centenas de pessoas.